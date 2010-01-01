5 фев 2018



Басист BLACK SABBATH получил звезду Басист BLACK SABBATH Geezer Butler получил именную звезду на церемонии, которая состоялась третьего февраля в перерыве матча между Астон Виллорй и Бертон Альбион. Toni Iommi также посетил это событие и сфотографировался с коллегой по группе и мэром Бирмингема.











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