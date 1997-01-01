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*Super Stroke*



7 фев 2018 : 		 GEORGE LYNCH о проекте SUPER STROKE

10 дек 2017 : 		 Музыканты DOKKEN и WARRANT в SUPER STROKE

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|||| 7 фев 2018

GEORGE LYNCH о проекте SUPER STROKE

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GEORGE LYNCH в ходе разговора с Eddie Trunk'ом также коснулся проекта SUPER STROKE, в состав которого входят три оригинальных участника DOKKEN:

«Скажу так: я, быть может, попадал в группы с худшими названиями в мире рок-музыки, — пошутил он. — Сами подумайте: SWEET & LYNCH, T&N, LP, SUPER STROKE, KXM — ну никакого воображения. Простите, приношу свои извинения. Но я не знаю с чего вдруг появилась идея назвать группу из 50-60-летних динозавров THE SUPER STROKERS, но они настояли. Я проиграл в этом споре, так что теперь мы зовёмся именно так, ну, по крайней мере, на текущий момент».

Описав музыку как «просто безумие», George сказал, что он и Jeff «просто сидели и играли в кайф. С ощущением, что все эти отдельные проекты часть какого-то одного гигантского. Мы просто стараемся повторять всё раз за разом, пока не окажется всё как надо.

Что до этого проекта, как и новой песни DOKKEN, — всё это кульминация всего нашего существования, того опыта, что был накоплен за годы, того, что мы старались достичь и чем занимаемся уже вечность, и наконец смогли соединить воедино. Этот материал получился таким прекрасным, всё было настолько в кайф, что и слушать его в кайф. Я с нетерпением жду момента, когда его смогут услышать остальные».



GEORGE LYNCH Says His SUPER STROKE Project With JEFF PILSON, MICK BROWN, ROBERT MASON is



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