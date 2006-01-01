5 фев 2018



SKID ROW хотят в студию Басист SKID ROW Rachel Bolan в ходе недавнего разговора на радиостанции WDHA-FM 105.5 FM сообщил, что группа надеется оказаться в студии в феврале/марте для записи финальной ЕР из трилогии:



«Мы пишем и пишем и пишем. И мы много играем, у нас уже есть 50 концертов на этот гож. Мы вернемся в Великобританию, где-то недели на три и потом поедем по Европе. Будем хэдлайнерами на некоторых фестивалях. В мае у нас пять недель в Европе. И мы собираемся в Израиль, мы никогда там не играли»















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