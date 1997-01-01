сегодня



Новый KXM лучше прошлых двух... ...об этом рассказал гитарист группы, George Lynch (LYNCH MOB, DOKKEN) в ходе недавнего разговора с Eddie Trunk'ом — «он просто безумный!»:



«Мы только что закончили основную запись и писали в прошлом месяце. мы отправились в студию на одиннадцать дней, и это была бомба. Мы много чего постили в сети, и люди могут узнать о подноготной стороне работы, о том, как мы всё сочиняем и записываем. Это просто очень весело!»



Lynch добавил, что «немного нервничал — да все мы так, так как думали: "Разве молния может ударить в одну точку три раза?" Мы вновь отправились в студию и просто написали всё с нуля и стоящего в ожидании микрофона, мы писали по одной или даже две песни в день, и в конце 11-го дня у нас была готовая пластинка».















+0 -0









просмотров: 133

