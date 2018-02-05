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MATT SORUM : «Оцифровка в MP3 убивает душу песни» В ходе недавнего интервью Forbes у бывшего барабанщика GUNS N' ROSES и VELVET REVOLVER Matt'a Sorum'a спросили, что он думает о потоковом стриминге типа Spotify и Apple Music:



«Изначально для меня это выглядело немного странным, но после того, как я мог получить оригинальные WAV, мнение поменялось. У меня есть Tidal и Spotify, и мне это нравится. Но помните о том, что мы тратим тучу времени и энергии на создание записи, а затем всё срезается в MP3.



Тут дело ещё в контакте с музыкой в её оригинальной форме, чтобы подержать пластинку в руках и смотреть на то, как она вращается, до того, пока не будет сыграна последняя тема. Это духовная связь, так бы сказали некоторые. Ты не можешь таким образом связаться с музыкой в настоящем — ты не можешь ощутить её душу. Сейчас перевод в MP3 убивает душу, это уже не тот звук».



Sorum признался, что GUNS и VELVET REVOLVER «остались немного позади» технологической волны, «наблюдая такие группы, как LINKIN PARK, которые воспользовались новым. Это был маркетинговый ход — либо ты играешь по таким правилам, либо остаёшься за бортом и чувствуешь себя немного динозавром. В 1990-е мы издавали всё на виниле, кассетах, потом появились CD. Когда всё начало перемещаться в онлайн с VELVET REVOLVER, я предложил команде серьёзно посмотреть на это дело и принять происходящее в новом мире».











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