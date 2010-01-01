6 фев 2018



Гитарист STONE SOUR чувствует себя хорошо Вокалист STONE SOUR Corey Taylor в недавнем разговоре с 104.9 The Wolf рассказал о состоянии дел гитариста Josh'a Rand'a:



«Мы общаемся с ним каждый день и он чувствует себя очень, очень хорошо, что, без сомнения, просто отлично. И он не просто кто-то, кто был в команде какой-то период времени; мы дружим с ним с пятнадцати лет. Так что для меня это не просто беспокойство о подручным, партнере по команде, авторе песен и лидер гитаристе, это беспокойство о моем друге, моем брате, том, кто позволит мне перекантоваться у себя если я буду без дома. Так что для меня не пустой звук проявлять беспокойство относительно него. Но он чувствует себя очень, очень хорошо. И, как я уже говорил, мы общаемся каждый день, он рассказывает, как он себя чувствует. И мы просто поддерживаем его по мере своих возможностей. И когда дело касается друга, то единственное, что ты реально можешь сделать — просто быть тут и думать о нем, быть с ним. Лучший способ быть другом просто поддерживать человека и просто дать знать, что если ты нужен, ты придешь на помощь без раздумий и это как раз то, что мы и стараемся делать».















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