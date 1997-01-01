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*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [89]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [50]
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*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [22]
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*Frank Zappa*



6 фев 2018 : 		 Объявлен состав тура голограммы FRANK ZAPPA

25 янв 2018 : 		 Новый бокс-сет FRANK ZAPPA выйдет весной

3 окт 2017 : 		 STEVE VAI о гастролях голограммы FRANK ZAPPA

27 сен 2017 : 		 Концертный релиз FRANK ZAPPA выйдет осенью

21 сен 2017 : 		 FRANK ZAPPA едет в тур

13 сен 2015 : 		 Концертный релиз FRANK ZAPPA выйдет в октябре

29 апр 2013 : 		 Виниловая версия дебютного альбома FRANK ZAPPA выйдет в июне

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|||| 6 фев 2018

Объявлен состав тура голограммы FRANK ZAPPA

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Объявлен состав тура голограммы FRANK ZAPPA "The Bizarre World Of Frank Zappa", который стартует в конце 2018 года.



FRANK ZAPPA Hologram Tour Band Lineup Announced



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