KILLSWITCH ENGAGE надеются завершить запись летом KILLSWITCH ENGAGE надеются завершить запись нового альбома в середине лета, чтобы выпустить все в 2018 году. В разговоре с KFMX, Leach рассказал следующее:



«Мы серьезно углубились в процесс записи. На самом деле в дороге Mike, наш басист, во время дней отдыха все пишет. У нас уже готовы ударные. Так что мы стараемся работать как можно шустрее. У нас есть около 20 песен на выбор и мы надеемся, что пластинка у нас будет готова где-то через шесть-семь месяцев».



По словам Leach'a, группа надеется завершить запись до тура с IRON MAIDEN:



«Мы постараемся сделать запись до этого тура, надеюсь на это».









KILLSWITCH ENGAGE's last release was the "Beyond The Flames: Home Video Part II" two-disc, Blu-ray and CD package.









