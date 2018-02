сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома STRYPER STRYPER опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "God Damn Evil", выход которого намечен на 20 апреля на Frontiers Music Srl:



01. Take It To The Cross

02. Sorry

03. Lost

04. God Damn Evil

05. You Don't Even Know Me

06. The Valley

07. Sea Of Thieves

08. Beautiful

09. Can't Live Without Your Love

10. Own Up

11. The Devil Doesn't Live Here









Perry did not play bass on STRYPER's new album due to scheduling contraints. The bass tracks on "God Damn Evil" were laid down by John O'Boyle, who played bass on Sweet's last two solo albums.









+1 -1









просмотров: 114