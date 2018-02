6 фев 2018



Новый альбом ASCENSION выйдет весной W.T.C. Productions объявили о том, что тридцатого марта состоится релиз нового альбома ASCENSION, "Under Ether":



"Garmonbozia"

"Ever Staring Eyes"

"Dreaming In Death"

"Ecclesia"

"Pulsating Nought"

"Thalassophobia"

"Stars To Dust"

"Vela Dare"



Тизер доступен ниже.













+0 -0



( 1 )





просмотров: 181