6 фев 2018



Новая песня CARDIAC ARREST "It Takes Form", новая песня группы CARDIAC ARREST, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "A Parallel Dimension Of Despair", выход которого запланирован на 23 апреля на Memento Mori:



"Immoral And Absurd"

"Become The Pain"

"Unforgiving... Unrelenting"

"When The Teeth Sink In"

"When Murder Is Justified"

"Drudge Demon"

"Rotting Creator"

"It Takes Form"

"This Dark Domain"

"Professional Victim"

