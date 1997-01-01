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6 фев 2018
Новая песня SERUM DREG
"Death Ritual", новая песня группы SERUM DREG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на Invictus Productions на 20 апреля:
"Rotten Pillar" / "Lustful Vengeance"
"Edifice Of Hatred"
"Holy Disease"
"Death Ritual"
"Impure Ceremony"
"Blasphemic Black Death Noise"
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