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Serum Dreg







6 фев 2018 : Новая песня SERUM DREG



6 фев 2018



Новая песня SERUM DREG "Death Ritual", новая песня группы SERUM DREG, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома , выход которого запланирован на Invictus Productions на 20 апреля:



"Rotten Pillar" / "Lustful Vengeance"

"Edifice Of Hatred"

"Holy Disease"

"Death Ritual"

"Impure Ceremony"

"Blasphemic Black Death Noise"





Lustful Vengeance by Serum Dreg





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