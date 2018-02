6 фев 2018



Новый релиз AEON ZEN выйдет зимой Девятого февраля AEON ZEN выпустят Ephemera: Game Of The Year Edition — издание, в которое вошел концептуальный альбома 2014 года Ephemera и аудиокнига Ephemera в четырех частях, повествующая об истории, легшей в основу этого концептуального релиза:



"The Entity"

"Soul Machine"

"Part I: Reload, Rewind, Redefine"

"Life?"

"Part II: The War"

"Unite"

"Penumbra"

"The Order Of The Blind"

"Part III: Magnetic Imprints"

"Remembrance"

"Rebuild The Ruins"

"The Space You Wanted"

"Part IV: The Revelation Of The Collective"









