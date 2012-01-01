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6 фев 2018
Новый релиз AEON ZEN выйдет зимой
Девятого февраля AEON ZEN выпустят Ephemera: Game Of The Year Edition — издание, в которое вошел концептуальный альбома 2014 года Ephemera и аудиокнига Ephemera в четырех частях, повествующая об истории, легшей в основу этого концептуального релиза:
"The Entity"
"Soul Machine"
"Part I: Reload, Rewind, Redefine"
"Life?"
"Part II: The War"
"Unite"
"Penumbra"
"The Order Of The Blind"
"Part III: Magnetic Imprints"
"Remembrance"
"Rebuild The Ruins"
"The Space You Wanted"
"Part IV: The Revelation Of The Collective"
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