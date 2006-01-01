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*Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на... [89]
*Вокалист IRON MAIDEN: «Фанатов надо учить тому, что музыка имеет свою ... [50]
*Новая песня JUDAS PRIEST [42]
*Будет ли новый альбом SLAYER? Гитарист SLAYER говорит, что нет [41]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [22]
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*Dying Fetus*



6 фев 2018 : 		 Концертное видео DYING FETUS

7 июл 2017 : 		 Позиции в чартах DYING FETUS

24 июн 2017 : 		 Трейлер нового альбома DYING FETUS

14 июн 2017 : 		 Новая песня DYING FETUS

18 май 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 апр 2017 : 		 Новое видео DYING FETUS

11 апр 2017 : 		 Новый альбом DYING FETUS выйдет летом

23 фев 2017 : 		 DYING FETUS завершили работу над альбомом

6 июн 2016 : 		 DYING FETUS о новом альбоме

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления DYING FETUS

13 июн 2013 : 		 DYING FETUS на RELAPSE RECORDS

9 фев 2013 : 		 Мультикамерная съемка с выступления DYING FETUS

16 янв 2013 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 июн 2012 : 		 Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания целиком

16 июн 2012 : 		 Новое видео DYING FETUS

24 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

12 май 2012 : 		 Новая песня DYING FETUS

27 апр 2012 : 		 Семплы нового альбома DYING FETUS

3 апр 2012 : 		 Видео с текстом от DYING FETUS

27 мар 2012 : 		 Обложка и трейлер нового альбома DYING FETUS

5 мар 2012 : 		 DYING FETUS исполнили новую песню

16 дек 2011 : 		 Название нового альбома DYING FETUS

11 дек 2011 : 		 DYING FETUS начали запись

8 окт 2011 : 		 Аккорды от DYING FETUS

25 июн 2011 : 		 DYING FETUS начнут запись в ноябре

8 июн 2011 : 		 Кавер-версия BOLT THROWER от DYING FETUS

7 май 2011 : 		 Новый ЕР DYING FETUS в июле

7 янв 2011 : 		 Ремастированные песни от DYING FETUS

25 ноя 2010 : 		 Ранние работы DYING FETUS будут переизданы

13 ноя 2010 : 		 Видео DYING FETUS из Китая

8 янв 2010 : 		 Новое видео DYING FETUS

20 сен 2009 : 		 Новое видео DYING FETUS

11 сен 2009 : 		 Новый альбом DYING FETUS доступен для прослушивания

31 авг 2009 : 		 Ещё один трек от DYING FETUS

9 авг 2009 : 		 Еще один трек от DYING FETUS

21 июл 2009 : 		 Новая песня DYING FETUS

16 июл 2009 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома DYING FETUS

8 июн 2009 : 		 Объявлено название нового альбома DYING FETUS

23 апр 2009 : 		 DYING FETUS начали запись нового альбома

15 окт 2008 : 		 DYING FETUS: съёмка выступления в Rochester'е в сети

8 июн 2008 : 		 Переиздание DYING FETUS откладывается

22 янв 2008 : 		 Переиздание от DYING FETUS

26 июл 2007 : 		 DYING FETUS анонсировали нового барабанщика

17 апр 2007 : 		 DYING FETUS сняли новое видео

19 янв 2007 : 		 DYING FETUS определились с названием нового альбома

28 авг 2006 : 		 DYING FETUS засядут в студии в сентябре

26 май 2006 : 		 DYING FETUS представили нового ударника

14 мар 2006 : 		 DYING FETUS летом отправятся в студию

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|||| 6 фев 2018

Концертное видео DYING FETUS

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DYING FETUS опубликовали концертное 4К-видео на "Wrong One To Fuck With", заглавный трек с их релиза прошлого года. Съемки проходили в рамках Summer Slaughter Tour.

DYING FETUS Share "Wrong One To Fuck With" 4K Live Video; Band Announce Co-Headlining North American Tour With THY ART IS MURDER




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