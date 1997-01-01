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*Jari Tiura*



6 фев 2018 : 		 JARI TIURA выпустит альбом весной

22 дек 2017 : 		 JARI TIURA выпускает сольную работу

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JARI TIURA выпустит альбом весной

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Бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP и нынешний фронтмен CENTURY LOST и STARGAZERY Jari Tiura 23 марта на AOR HEAVEN выпустит сольную работу "King Of Lions". В японскую версию войдет специальный бонус — кавер-версия композиции UFO "Doctor Doctor".

JARI TIURA - Former MSG Singer To Release King Of Lions Album In March



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