6 фев 2018



JARI TIURA выпустит альбом весной Бывший вокалист MICHAEL SCHENKER GROUP и нынешний фронтмен CENTURY LOST и STARGAZERY Jari Tiura 23 марта на AOR HEAVEN выпустит сольную работу "King Of Lions". В японскую версию войдет специальный бонус — кавер-версия композиции UFO "Doctor Doctor".









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