6 фев 2018



Новый альбом JIZZY PEARL выйдет весной JIZZY PEARL 11 мая на Frontiers Music Srl выпустит новую сольную работу "All You Need Is Soul":



01. You're Gonna Miss Me When I'm Gone

02. Comin' Home To The Bone

03. High For An Eye

04. All You Need Is Soul

05. House Of Sin

06. Mortified

07. Frustrated

08. When The Devil Comes

09. You Don't Know What It's Like

10. It Doesn't Matter

11. Little Treasures

12. Mr Jimmy















просмотров: 97