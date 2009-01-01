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JOE PERRY о новом материале AEROSMITH В интервью Yahoo! News гитарист AEROSMITH Joe Perry сказал, что хотел бы что-нибудь выпустить вместе:



«Мы со Steven'ом об этом говорили, но сейчас каждый занят своим делом, однако в какой-то момент всё придёт к тому, что мы вновь соберёмся вместе. Даже если это будут несколько песен, было бы здорово выпустить что-то новое, так что посмотрим».











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