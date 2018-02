7 фев 2018



OZZY OSBOURNE : «Никуда я не ухожу!» Несмотря на то, что OZZY OSBOURNE объявил даты прощального тура, названного "No More Tours 2", музыкант заявляет, что это вовсе не означает его уход на пенсию:



«Я не ухожу на пенсию. Это "No More Tours", что значит, что я не буду больше ездить в мировое турне. Я буду давать отдельные концерты, но в тур месяцев на шесть — нет. Я хочу больше времени проводить дома».



Ozzy продолжает, что хочет слегка "притормозить": «Мне нравится быть дедушкой. Я не хочу пропустить рост еще одного поколения Osbourne'ов».



После тура, Ozzy сказал, что подумает о записи альбома. У него сейчас есть "восемь или девять хороших идей для песен", включая "Mr. Armageddon" и "Crack Cocaine". Он также будет выступать время от времени, но месяцами вне дома проводить не собирается.



«Это то, чем я занимаюсь. И это моя работа. И когда я говорю "моя работа", я подразумеваю, что это моя страсть. Это самая большая любовная интрига из всех, что у меня была, быть в рок группе и играть для людей, которые приходят на концерты».















