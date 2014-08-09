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10 февраля будет днём Клиффа Десятого февраля в Castro Valley будет объявлен День Клиффа Бёртона, который был провозглашён благодаря петиции поклонников на change.org, собравшей тысячи подписей.









IT’S OFFICIAL! The Board of Supervisors from Alameda County has just proclaimed February 10, 2018, which would have been Cliff’s 56th birthday, “Cliff Burton Day.” Thanks to all of the fans who got behind this initiative. We love that he remains so revered. pic.twitter.com/Qxy0yFptSS — Metallica (@Metallica) February 6, 2018









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