7 фев 2018



Обложка нового релиза DOKKEN 20 апреля на Frontiers Music Srl состоится выход нового концертного релиза DOKKEN "Return To The East Live (2016)", в основу которого легла запись выступления группы на фестиваля Loud Park в 2016 году, и в качестве бонуса новый студийный трек "It's Just Another Day".















