7 фев 2018



Успехи в чартах LEAVES' EYES LEAVES' EYES опубликовали следующее сообщение:



«Мы только что получили данные о позициях в чартах нашей последней работы. Всем огромное спасибо за поддержку!»:



#21 Germany

#33 Switzerland

#69 Austria

#10 UK (Rock & Metal)

#18 UK (indie)

#35 USA (Top New Artist)

#39 USA (Hard Music)

#7 Germany (DAC)

#1 Amazon (Gothic Metal)



iTunes (Rock & Metal)

#1 Germany

#1 Austria

#2 Switzerland

#5 Canada

#6 USA

#7 Norway

#7 Mexico

#8 Australia

















+1 -2









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