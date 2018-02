7 фев 2018



Акустика от BLACKTOP MOJO BLACKTOP MOJO опубликовали акустическое видео на композицию "Underneath", съемки которого проходили в Audioworx Studios, Palestine, TX:



"Where The Wind Blows"

"End Of Days"

"Burn The Ships"

"Prodigal"

"Shadows On The Wall"

"Sweat"

"Pyromaniac"

"8000 Lines"

"Dog On A Leash"

"Make A Difference"

"Chains"

"Dream On"

"Underneath"













