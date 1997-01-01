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*Blacktop Mojo*



7 фев 2018 : 		 Акустика от BLACKTOP MOJO

22 апр 2017 : 		 Новое видео BLACKTOP MOJO

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|||| 7 фев 2018

Акустика от BLACKTOP MOJO

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BLACKTOP MOJO опубликовали акустическое видео на композицию "Underneath", съемки которого проходили в Audioworx Studios, Palestine, TX:

"Where The Wind Blows"
"End Of Days"
"Burn The Ships"
"Prodigal"
"Shadows On The Wall"
"Sweat"
"Pyromaniac"
"8000 Lines"
"Dog On A Leash"
"Make A Difference"
"Chains"
"Dream On"
"Underneath"

BLACKTOP MOJO Release Live Acoustic Video For "Underneath"





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