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7 фев 2018
Акустика от BLACKTOP MOJO
BLACKTOP MOJO опубликовали акустическое видео на композицию "Underneath", съемки которого проходили в Audioworx Studios, Palestine, TX:
"Where The Wind Blows"
"End Of Days"
"Burn The Ships"
"Prodigal"
"Shadows On The Wall"
"Sweat"
"Pyromaniac"
"8000 Lines"
"Dog On A Leash"
"Make A Difference"
"Chains"
"Dream On"
"Underneath"
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