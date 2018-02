7 фев 2018



Тизер нового альбома BRUCE LAMONT BRUCE LAMONT опубликовали трейлер к новому альбому "Broken Limbs Excite No Pity", выход которого намечен на март 2018, доступен ниже:



“Excite No Pity”

“8-9-3”

“MacLean”

“Goodbye Electric Sunday”

“Neither Spare Nor Dispose”

“The Crystal Effect”

