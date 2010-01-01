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*Bruce Lamont*



7 фев 2018 : 		 Тизер нового альбома BRUCE LAMONT

17 дек 2010 : 		 Обложка сольного альбома BRUCE’a LAMONT’a

15 ноя 2010 : 		 Детали сольного альбома BRUCE’a LAMONT’a

30 июл 2010 : 		 BRUCE LAMONT выпускает сольный альбом осенью

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|||| 7 фев 2018

Тизер нового альбома BRUCE LAMONT

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BRUCE LAMONT опубликовали трейлер к новому альбому "Broken Limbs Excite No Pity", выход которого намечен на март 2018, доступен ниже:

“Excite No Pity”
“8-9-3”
“MacLean”
“Goodbye Electric Sunday”
“Neither Spare Nor Dispose”
“The Crystal Effect”
“Moonlight And The Sea”

BRUCE LAMONT To Release Broken Limbs Excite No Pity; Album Teaser Posted




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