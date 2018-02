7 фев 2018



STRIKER номинированы на JUNO The Canadian Academy of Recording Arts and Sciences (CARAS) объявили список номинантов на Juno 2018, местный аналог Грэмми. В категории Metal / Hard Music Album Of The Year на награду претендуют:



Anciients - Voice Of The Void

Archspire - Relentless Mutation

Longhouse - II: Vanishing

Metz - Strange Peace

Striker - Striker









