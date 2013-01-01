Фраза, имя группы
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Лидер MEGADETH: «Я бы хотел сыграть в рамках "Большой четвёрки", но на...
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все новости группы
Ringworm
7 фев 2018
:
RINGWORM в студии
24 фев 2017
:
Концертное видео RINGWORM
26 июл 2016
:
Новый альбом RINGWORM доступен для прослушивания
21 июл 2016
:
Новая песня RINGWORM
12 июл 2016
:
Видео с текстом от RINGWORM
11 июл 2016
:
Песни RINGWORM, SYSTEM OF A DOWN в саундтреке мультфильма
22 июн 2016
:
Новое видео RINGWORM
2 июн 2016
:
Новое видео RINGWORM
2 мар 2014
:
Новая песня RINGWORM
10 фев 2014
:
Новая песня RINGWORM
15 янв 2014
:
Новый альбом RINGWORM выйдет в марте
15 сен 2013
:
Новый ЕР RINGWORM доступен для прослушивания
14 авг 2013
:
Новый ЕР RINGWORM выйдет в сентябре
19 июн 2013
:
RINGWORM планируют выпуск сингла
19 апр 2013
:
RINGWORM приступили к записи
1 мар 2013
:
RINGWORM на RELAPSE RECORDS
7 фев 2018
RINGWORM
в студии
RINGWORM отправились в студию для записи нового альбома "Snake Church", релиз которого намечен на конец года на Relapse Records.
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Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).