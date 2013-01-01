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*Ringworm*



7 фев 2018 : 		 RINGWORM в студии

24 фев 2017 : 		 Концертное видео RINGWORM

26 июл 2016 : 		 Новый альбом RINGWORM доступен для прослушивания

21 июл 2016 : 		 Новая песня RINGWORM

12 июл 2016 : 		 Видео с текстом от RINGWORM

11 июл 2016 : 		 Песни RINGWORM, SYSTEM OF A DOWN в саундтреке мультфильма

22 июн 2016 : 		 Новое видео RINGWORM

2 июн 2016 : 		 Новое видео RINGWORM

2 мар 2014 : 		 Новая песня RINGWORM

10 фев 2014 : 		 Новая песня RINGWORM

15 янв 2014 : 		 Новый альбом RINGWORM выйдет в марте

15 сен 2013 : 		 Новый ЕР RINGWORM доступен для прослушивания

14 авг 2013 : 		 Новый ЕР RINGWORM выйдет в сентябре

19 июн 2013 : 		 RINGWORM планируют выпуск сингла

19 апр 2013 : 		 RINGWORM приступили к записи

1 мар 2013 : 		 RINGWORM на RELAPSE RECORDS

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|||| 7 фев 2018

RINGWORM в студии

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RINGWORM отправились в студию для записи нового альбома "Snake Church", релиз которого намечен на конец года на Relapse Records.

RINGWORM Enter Studio To Record New Album; U.S. Tour With HARMS WAY Approaches



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