7 фев 2018



Бывший барабанщик AC/DC на новом альбоме STAGMA Шестого апреля группа STAGMA выпустит новую работу, получившую название "Stagma", в записи которой в качестве специального гостя в композиции "Sister Sister" принимал участие Simon Wright из AC/DC:



"Genesis" (Intro)

"Pokerface"

"Rocket Machine"

"Faces In The Mirror"

"Promise Me"

"Viking Nation"

"Sister Sister"

"Bounty Hunter"

"The Vision"

"Gates Of Valhalla"

"Castaway" (CD bonus track)











