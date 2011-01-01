7 фев 2018



DESTRUCTOR на Hells Headbangers Hells Headbangers объявили о заключении контракта с группой DESTRUCTOR, результатом чего станет переиздание дебютного альбома "Maximum Destruction" и ЕР Sonic Bullet. Кроме того, в этом году состоится выход и нового студийного материала.









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