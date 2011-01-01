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*Destructor*



7 фев 2018 : 		 DESTRUCTOR на Hells Headbangers

24 май 2017 : 		 Трейлер нового альбома DESTRUCTOR

9 май 2017 : 		 Новый альбом DESTRUCTOR выйдет летом

18 мар 2016 : 		 Винил DESTRUCTOR выйдет в мае

1 июн 2012 : 		 DESTRUCTOR расстались в гитаристом и басистом

29 ноя 2011 : 		 Фронтмен DESTRUCTOR в клипе ALTERNATE REALITY

16 сен 2011 : 		 DESTRUCTOR начнут запись альбома в октябре

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|||| 7 фев 2018

DESTRUCTOR на Hells Headbangers

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Hells Headbangers объявили о заключении контракта с группой DESTRUCTOR, результатом чего станет переиздание дебютного альбома "Maximum Destruction" и ЕР Sonic Bullet. Кроме того, в этом году состоится выход и нового студийного материала.

DESTRUCTOR Sign With Hells Headbangers; Band Preparing New Album, Reissues



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