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PAUL STANLEY может представить KISS без себя Вокалист KISS PAUL STANLEY в интервью Billboard сказал, что хоть и представлял KISS без своего участие, он не думает, что дело группы сойдёт на нет:



«Мы создали что-то такое знаковое, что-то такое, что выходит за рамки каждого из членов группы, так что я определённо могу представить себя не участвующего в команде, серьёзно. Было время, когда люди говорили, что мы так и останемся четвёркой, и они уже на 50% ошиблись. Так что бьюсь об заклад, что и другие перемены возможны».











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