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Басист HALESTORM о новом альбоме: «Это наша лучшая запись!» Басист HALESTORM Josh Smith в недавнем интервью ответил, чего стоит ждать от нового альбома группы:



«Это лучшее, что мы пока делали. Он просто замечательный. Он выйдет в этом году, но пока не скажу когда, мы сейчас завершаем над ним работу. Как только мы вернёмся из тура, мы пойдём в студию, приступим к работе, и надеюсь, что уже скоро все работы будут закончены».















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