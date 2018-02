сегодня



Новое видео WE SELL THE DEAD "Pale And Perfect", новое видео группы WE SELL THE DEAD, в состав которой входят Niclas Engelin (IN FLAMES, ENGEL), Jonas Slättung (DRÖMRIKET), Gas Lipstick (бывший барабанщик HIM) и Apollo Papathanasio (SPIRITUAL BEGGARS, FIREWIND), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven Doesn't Want You And Hell Is Full", выходящего 23 февраля на earMUSIC.



Трек-лист:



01. The Body Market

02. Echoes Of An Ugly Past

03. Leave Me Alone

04. Imagine

05. Turn It Over

06. Too Cold To Touch

07. Trust

08. Pale And Perfect

09. Silent Scream















