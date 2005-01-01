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*Monster Magnet*



8 фев 2018 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 янв 2018 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

12 дек 2017 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет весной

2 июл 2017 : 		 Переиздания MONSTER MAGNET выйдут осенью

6 июн 2017 : 		 MONSTER MAGNET исполнили новую песню

8 фев 2017 : 		 MONSTER MAGNET практически закончили запись

30 окт 2016 : 		 MONSTER MAGNET начнут запись осенью

12 фев 2016 : 		 Трейлер виниловых переизданий MONSTER MAGNET

7 окт 2015 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

30 сен 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

4 сен 2015 : 		 Видео с текстом от MONSTER MAGNET

22 июл 2015 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

7 окт 2014 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

10 сен 2014 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет в ноябре

18 ноя 2013 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

20 окт 2013 : 		 Видео с выступления MONSTER MAGNET

10 окт 2013 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

8 окт 2013 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

25 сен 2013 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

17 сен 2013 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

24 июл 2013 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет в октябре

4 ноя 2010 : 		 MONSTER MAGNET покинул гитарист

20 окт 2010 : 		 Альбом MONSTER MAGNET доступен для прослушивания

17 окт 2010 : 		 Новая песня MONSTER MAGNET

1 окт 2010 : 		 Новое видео MONSTER MAGNET

30 сен 2010 : 		 Фронтмен MONSTER MAGNET основал лейбл

7 авг 2010 : 		 Новый альбом MONSTER MAGNET выйдет в октябре

19 апр 2010 : 		 MONSTER MAGNET записывают тяжёлый гитарный альбом

26 ноя 2009 : 		 MONSTER MAGNET подписали соглашение с Napalm Records

13 июл 2007 : 		 MONSTER MAGNET: новый альбом в ноябре

16 дек 2005 : 		 MONSTER MAGNET начали запись нового альбома

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Новое видео MONSTER MAGNET

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"Mindfucker", новое видео группы MONSTER MAGNET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mindfucker", выход которого запланирован на 23 марта на Napalm Records.

Трек-лист:

01. Rocket Freak
02. Soul
03. Mindfucker
04. I'm God
05. Drowning
06. Ejection
07. Want Some
08. Brainwashed
09. All Day Midnight
10. When The Hammer Comes Down



Watch Video For Title Track Of MONSTER MAGNET




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Blick
8 фев 2018, 12:09		Клип конечно так себе мягко говоря, при всей моей любви к монстрам


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