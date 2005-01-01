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Новое видео MONSTER MAGNET "Mindfucker", новое видео группы MONSTER MAGNET, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Mindfucker", выход которого запланирован на 23 марта на Napalm Records.



Трек-лист:



01. Rocket Freak

02. Soul

03. Mindfucker

04. I'm God

05. Drowning

06. Ejection

07. Want Some

08. Brainwashed

09. All Day Midnight

10. When The Hammer Comes Down















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