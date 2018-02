сегодня



ROBERT MASON выступит с LYNCH MOB ROBERT MASON будет выступать с LYNCH MOB «какое-то время» в качестве временной замены Oni Logan'y. Lynch в интервью SiriusXM's Eddie Trunk'y рассказал:



«Он выступал с нами в рамках круиза Monsters Of Rock, потом на фестивале '80s In The Park. Но мы не знаем, насколько долго он будет с нами, ведь его основная команда — WARRANT, мы знаем это и ценим это, и я не собираюсь у них красть вокалиста. Там его дом, но у нас есть общая история, и он отлично вписывается в нашу команду. Он и Myles Kennedy — ну кого ещё найдешь в этом мире такого, кто бы так пел? Он просто невероятный. Просто удивительно, что мне выпал шанс работать с таким парнем, обладающим такими навыками, который может сделать всё, что захочет, если захочет. Он настоящий вокальный фокусник!»



Также George сообщил о возвращении в состав барабанщика Scot'a Coogan'a.











