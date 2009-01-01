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*Lynch Mob*



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10 июл 2015 : 		 Новая песня LYNCH MOB

11 июн 2015 : 		 Новое видео LYNCH MOB

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5 июн 2015 : 		 EPK от LYNCH MOB

27 апр 2015 : 		 LYNCH MOB исполняют DOKKEN

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12 ноя 2014 : 		 Кавер-версия BAD COMPANY от LYNCH MOB

31 окт 2014 : 		 Новый миньон LYNCH MOB выйдет в декабре

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21 фев 2014 : 		 Новый состав LYNCH MOB дебютировал на сцене

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6 мар 2013 : 		 Новый релиз LYNCH MOB выйдет в марте

18 сен 2012 : 		 ROBBIE CRANE покинул состав LYNCH MOB

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8 авг 2012 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

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27 июл 2012 : 		 Семплы нового ЕР LYNCH MOB

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9 июн 2012 : 		 Барабанщик WHITESNAKE поедет в тур с LYNCH MOB

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3 мар 2012 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

2 фев 2012 : 		 ONI LOGAN вернулся в LYNCH MOB?

25 янв 2012 : 		 LYNCH MOB взяли вокалиста VAINS OF JENNA для тура

1 авг 2011 : 		 ONI LOGAN ушел из LYNCH MOB

31 янв 2011 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

28 янв 2011 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

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6 янв 2011 : 		 Барабанщик DOKKEN и басист RATT поедут в тур с LYNCH MOB

30 июл 2010 : 		 Басист JAMES LOMENZO в LYNCH MOB

24 ноя 2009 : 		 Новые участники в LYNCH MOB

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27 ноя 2008 : 		 Делюкс-издание от LYNCH MOB

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ROBERT MASON выступит с LYNCH MOB

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ROBERT MASON будет выступать с LYNCH MOB «какое-то время» в качестве временной замены Oni Logan'y. Lynch в интервью SiriusXM's Eddie Trunk'y рассказал:

«Он выступал с нами в рамках круиза Monsters Of Rock, потом на фестивале '80s In The Park. Но мы не знаем, насколько долго он будет с нами, ведь его основная команда — WARRANT, мы знаем это и ценим это, и я не собираюсь у них красть вокалиста. Там его дом, но у нас есть общая история, и он отлично вписывается в нашу команду. Он и Myles Kennedy — ну кого ещё найдешь в этом мире такого, кто бы так пел? Он просто невероятный. Просто удивительно, что мне выпал шанс работать с таким парнем, обладающим такими навыками, который может сделать всё, что захочет, если захочет. Он настоящий вокальный фокусник!»

Также George сообщил о возвращении в состав барабанщика Scot'a Coogan'a.



LYNCH MOB Rejoined By Singer ROBERT MASON For



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