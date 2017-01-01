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*Sainted Sinners*



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10 янв 2017 : 		 Бывший вокалист ACCEPT / BONFIRE в SAINTED SINNERS

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Трейлер нового альбома SAINTED SINNERS

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Группа SAINTED SINNERS, в состав которой входят бывший вокалист ACCEPT и BONFIRE David Reece, гитарист Frank Pané, клавишник Ferdy Doernberg (AXEL RUDI PELL, ROUGH SILK) и два бывших музыканта PERPENDICULAR — Malte Frederik Burkert и Berci Hillman, опубликовала трейлер к альбому "Back With A Vengeance", релиз которого намечен на 16 февраля.



SAINTED SINNERS Feat. Former ACCEPT Singer DAVID REECE: First Trailer For




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