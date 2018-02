9 фев 2018



Новое видео THEORY OF A DEADMAN "Straight Jacket", новое видео группы THEORY OF A DEADMAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Wake Up Call", выпущенного в октябре:



01. Straight Jacket

02. Rx

03. Echoes

04. Wake Up Call

05. PCH

06. G.O.A.T.

07. Loner

08. Time Machine

09. Glass Jaw

10. Po Mouth

11. Wicked Game















просмотров: 431