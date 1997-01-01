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*Kobra and the Lotus*



8 фев 2018 : 		 Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS победила болезнь Лайма

3 фев 2018 : 		 Новый альбом KOBRA AND THE LOTUS выйдет весной

8 дек 2017 : 		 Видео с текстом от KOBRA AND THE LOTUS

21 окт 2017 : 		 Видео с текстом от KOBRA AND THE LOTUS

22 июл 2017 : 		 Новое видео KOBRA AND THE LOTUS

30 апр 2017 : 		 Новое видео KOBRA AND THE LOTUS

18 мар 2017 : 		 Новая песня KOBRA AND THE LOTUS

26 фев 2017 : 		 Тизер нового трека KOBRA AND THE LOTUS

18 фев 2017 : 		 Новая песня KOBRA AND THE LOTUS

10 сен 2016 : 		 Новая песня KOBRA AND THE LOTUS

11 авг 2016 : 		 KOBRA AND THE LOTUS на NAPALM RECORDS

22 янв 2016 : 		 KOBRA AND THE LOTUS нашли ударника

17 янв 2016 : 		 Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS о новом альбоме

9 ноя 2015 : 		 KOBRA AND THE LOTUS начали сбор средств

22 окт 2015 : 		 Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS выступила с KAMELOT

10 авг 2015 : 		 Кавер-версия RUSH от KOBRA AND THE LOTUS

7 июл 2015 : 		 Видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

24 июн 2015 : 		 Кавер-версия ALANNAH MYLES от KOBRA AND THE LOTUS

9 июн 2015 : 		 KOBRA AND THE LOTUS записали кавер-версии RUSH, TRIUMPH, APRIL WINE

31 окт 2014 : 		 Новый альбом KOBRA AND THE LOTUS выйдет в ноябре

24 июн 2014 : 		 Новое видео KOBRA AND THE LOTUS

10 июн 2014 : 		 Видео с текстом от KOBRA AND THE LOTUS

10 июн 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома KOBRA AND THE LOTUS

10 май 2014 : 		 Новый альбом KOBRA AND THE LOTUS выйдет в июне

26 дек 2013 : 		 Рождественский трек KOBRA AND THE LOTUS

3 ноя 2013 : 		 KOBRA AND THE LOTUS исполнили новый трек

18 сен 2013 : 		 KOBRA AND THE LOTUS нашли временного басиста

24 май 2013 : 		 Видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

21 май 2013 : 		 Видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

7 фев 2013 : 		 Акустическая кавер-версия DIO от KOBRA AND THE LOTUS

9 янв 2013 : 		 Видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

17 дек 2012 : 		 Видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

11 дек 2012 : 		 Качественное видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

26 ноя 2012 : 		 KOBRA AND THE LOTUS исполнили кавер-версию IRON MAIDEN

10 ноя 2012 : 		 Качественное видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

24 окт 2012 : 		 Новое видео KOBRA AND THE LOTUS

22 окт 2012 : 		 Видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

14 окт 2012 : 		 KOBRA AND THE LOTUS сменили гитариста

11 сен 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

14 авг 2012 : 		 Акустические кавер-версии DIO от KOBRA AND THE LOTUS

20 июн 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления KOBRA AND THE LOTUS

19 май 2012 : 		 Новый альбом KOBRA AND THE LOTUS выйдет в августе

31 окт 2011 : 		 KOBRA AND THE LOTUS на SIMMONS RECORDS/UNIVERSAL MUSIC

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|||| 8 фев 2018

Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS победила болезнь Лайма

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Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS Kobra Paige на своей странице в Facebook опубликовала сообщения (доступно ниже) о том, что вышла победительницей в битве с болезнью Лайма.

Боле́знь Ла́йма (или боле́знь Ли́ма, клещево́й боррелио́з, Лайм-боррелио́з) — инфекционное преимущественно трансмиссивное заболевание, обладающее большим полиморфизмом клинических проявлений и вызываемое по крайней мере пятью видами бактерий рода Borrelia типа спирохет (к совокупности этих видов иногда применяют название Borrelia burgdorferi s.l., то есть в широком смысле). Borrelia burgdorferi s.s. (то есть в узком смысле) доминирует как возбудитель болезни Лайма в США, в то время как Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia bavariensis и Borrelia spielmanii — в Евразии.

Болезнь Лайма — самая распространённая болезнь, передаваемая клещами в Северном полушарии. Бактерии передаются человеку при укусе инфицированных иксодовых клещей, принадлежащих к нескольким видам рода Ixodes. Ранние проявления болезни могут включать жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь, называемую мигрирующая эритема (лат. erythema migrans). В некоторых случаях, в присутствии генетической предрасположенности, в патологический процесс вовлекаются ткани суставов, сердце, а также нервная система, глаза. В большинстве случаев симптомы купируются антибиотиками. Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Несвоевременная и неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», или хронической болезни Лайма, которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего. Расхождения во мнениях насчёт диагностики, тестирования и лечения болезни Лайма привели к двум различным стандартам ухода за больным



KOBRA AND THE LOTUS Singer Reveals Battle With Lyme Disease




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Aiming High
8 фев 2018, 19:37		Это хорошо!

rassol
8 фев 2018, 22:25		А у нас клещи в основном энцефалит передают.

MarquisTiamaT
8 фев 2018, 22:26		Нет, у нас в основном тоже передают Лайма, просто не всегда его правильно диагностируют.


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