8 фев 2018



Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS победила болезнь Лайма Вокалистка KOBRA AND THE LOTUS Kobra Paige на своей странице в Facebook опубликовала сообщения (доступно ниже) о том, что вышла победительницей в битве с болезнью Лайма.



Боле́знь Ла́йма (или боле́знь Ли́ма, клещево́й боррелио́з, Лайм-боррелио́з) — инфекционное преимущественно трансмиссивное заболевание, обладающее большим полиморфизмом клинических проявлений и вызываемое по крайней мере пятью видами бактерий рода Borrelia типа спирохет (к совокупности этих видов иногда применяют название Borrelia burgdorferi s.l., то есть в широком смысле). Borrelia burgdorferi s.s. (то есть в узком смысле) доминирует как возбудитель болезни Лайма в США, в то время как Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia bavariensis и Borrelia spielmanii — в Евразии.



Болезнь Лайма — самая распространённая болезнь, передаваемая клещами в Северном полушарии. Бактерии передаются человеку при укусе инфицированных иксодовых клещей, принадлежащих к нескольким видам рода Ixodes. Ранние проявления болезни могут включать жар, головные боли, усталость и характерную кожную сыпь, называемую мигрирующая эритема (лат. erythema migrans). В некоторых случаях, в присутствии генетической предрасположенности, в патологический процесс вовлекаются ткани суставов, сердце, а также нервная система, глаза. В большинстве случаев симптомы купируются антибиотиками. Исход заболевания во многом зависит от своевременности и правильности постановки диагноза и раннего начала лечения инфекции. Несвоевременная и неадекватная терапия может привести к развитию «поздней стадии», или хронической болезни Лайма, которая трудноизлечима и может закончиться инвалидностью или даже смертью заболевшего. Расхождения во мнениях насчёт диагностики, тестирования и лечения болезни Лайма привели к двум различным стандартам ухода за больным















