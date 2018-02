8 фев 2018



Новый альбом THE WATCHERS выйдет весной Группа THE WATCHERS, в состав которой входят Tim Narducci (SpiralArms, White Witch Canyon), Carter Kennedy (Orchid), Jeremy Epp (Black Gates, Venting Machine) и Cornbread (SpiralArms, White Witch Canyon), выпустит дебютную работу, получившую название "Black Abyss", девятого марта на Ripple Music:



01. Black Abyss

02. Alien Lust

03. Oklahoma Black Magic

04. Buzzard

05. Starfire

06. People Of The Gun

07. Suffer Fool

08. Seven Tenets















+0 -1









просмотров: 254