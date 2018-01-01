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*Wolfpack Black*



8 фев 2018 : 		 Бывший вокалист ANTHRAX в WOLFPACK BLACK

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|||| 8 фев 2018

Бывший вокалист ANTHRAX в WOLFPACK BLACK

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Бывший вокалист ANTHRAX Dan Nelson основал новый проект WOLFPACK BLACK, в состав которого также входят басист Pat Foote (STEEL REIGN) и барабанщик Dan Mintzer (PULL, BREAKAGE RISING).



Former ANTHRAX Singer DAN NELSON Launches WOLFPACK BLACK




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