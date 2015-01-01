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*Venom Inc.*



8 фев 2018 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

6 окт 2017 : 		 Гитарист VENOM INC. о бывшем вокалисте VENOM

14 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

10 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома VENOM INC.

7 июл 2017 : 		 Видео с текстом от VENOM INC.

10 июн 2017 : 		 Дебютный альбом VENOM INC. выйдет летом

31 мар 2017 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

9 фев 2017 : 		 Вокалист VENOM INC.: «Cronos может лепетать сколько угодно, мне всё равно»

5 фев 2017 : 		 VENOM INC. на NUCLEAR BLAST

13 дек 2016 : 		 Новый альбом VENOM INC. выйдет весной

13 июн 2016 : 		 Фронтмен VENOM INC. о бойне в Орландо: "Глаз за глаз!"

10 май 2016 : 		 Гитарист VENOM INC. показывает как играть "Black Metal”

15 окт 2015 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

26 сен 2015 : 		 Видео с выступления VENOM INC.

27 апр 2015 : 		 VENOM INC. дебютировали на сцене

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|||| 8 фев 2018

Видео с текстом от VENOM INC.

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VENOM INC. опубликовали официальное видео с текстом на песню "War", которая взята из дебютного альбома "Avé".



VENOM INC.: Lyric Video For 'War' Song




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