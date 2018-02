все новости группы







Новая песня SYNAPSE MISFIRE “Mental Microcosm”, новая песня группы SYNAPSE MISFIRE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Losing The War Against The Sands Of Time March", выход которого запланирован на 18 марта на Horror Pain Gore Death Productions.



Трек-лист:



“The Man Who Refused To Shake Hands”

“Dirge Of The Misanthrope”

“Mental Microcosm”

“Memoirs Of A Speed Freak”

“Purging My Hatred”

“Losing The War Against The Sands Of Time”

просмотров: 126