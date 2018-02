8 фев 2018



Новое видео EVIL DRIVE “Fire Is Her Name”, новое видео группы EVIL DRIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Ragemaker", выходящего 30 марта на Reaper Entertainment Europe:



“Intro (The Rage Is Rising)”

“Anti-Genocide”

“The System Is Dead”

“Fight To Die”

“Legends Never Die”

“Ragemaker”

“Fire Is Her Name”

“There Is No God”

“Run Through The Dark”

“Suicide Nation”

“Killed By Death” (Motörhead Cover)











