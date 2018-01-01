Новая песня KAOTEON

"Barred Lands", новая песня группы KAOTEON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Damnatio Memoriae", выход которого запланирован на 23 февраля. В качестве гостей на альбоме выступили басист OBSCURA Linus Klausenitzer и барабанщик MARDUK Fredrik Widigs.
Трек-лист:
"Damnatio Memoriae"
"Barren Lands"
"Raging HellFire"
"Venom Of Exalt"
"The Will"
"Non Serviam"
"Light Of Compassion"
"Into The Mouth Of Kaos"
"A Breath"
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