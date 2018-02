8 фев 2018



Новая песня KAOTEON "Barred Lands", новая песня группы KAOTEON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Damnatio Memoriae", выход которого запланирован на 23 февраля. В качестве гостей на альбоме выступили басист OBSCURA Linus Klausenitzer и барабанщик MARDUK Fredrik Widigs.



Трек-лист:



"Damnatio Memoriae"

"Barren Lands"

"Raging HellFire"

"Venom Of Exalt"

"The Will"

"Non Serviam"

"Light Of Compassion"

"Into The Mouth Of Kaos"

"A Breath"













