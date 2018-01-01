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*Kaoteon*



8 фев 2018 : 		 Новая песня KAOTEON

15 янв 2018 : 		 Музыканты MARDUK, OBSCURA на новом альбоме KAOTEON

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Новая песня KAOTEON

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"Barred Lands", новая песня группы KAOTEON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Damnatio Memoriae", выход которого запланирован на 23 февраля. В качестве гостей на альбоме выступили басист OBSCURA Linus Klausenitzer и барабанщик MARDUK Fredrik Widigs.

Трек-лист:

"Damnatio Memoriae"
"Barren Lands"
"Raging HellFire"
"Venom Of Exalt"
"The Will"
"Non Serviam"
"Light Of Compassion"
"Into The Mouth Of Kaos"
"A Breath"

KAOTEON Featuring Members Of MARDUK, OBSCURA And More Streaming New Track "Barren Lands"





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