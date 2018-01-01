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*Besvärjelsen*



8 фев 2018 : 		 Новое видео BESVÄRJELSEN

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|||| 8 фев 2018

Новое видео BESVÄRJELSEN

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"Return To No Return", новое видео шведской психоделик стоунер группы BESVäRJELSEN, в состав которой входят участники Dozer, Greenleaf, Afgrund, Lastkaj и V, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Vallmo", выходящего 27 марта:

"Mara"
"Return To No Return"
"Röda Rummet"
"Öken"
"Under En Svart Himmel"
"I Skuggen Av Ditt Morker"
"Falsarium"
"Alone"

Sweden's BESVГ„RJELSEN To Release Debut This March; "Return To No Return" Music Video Streaming





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