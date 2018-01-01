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Yashira







8 фев 2018 : Новое видео YASHIRA



8 фев 2018



Новое видео YASHIRA ""Redact (Flood)"", новое видео группы YASHIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Redact (Flood)", выходящего весной на Good Fight Music:



"Redact (Flood)"

"Writhe (Embrace)"

"Raze (Deject)"

"Shrine (Contra)"

"Surmise (Descend)"

"Ignis (Ascend)"













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