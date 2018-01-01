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8 фев 2018
Новое видео YASHIRA
""Redact (Flood)"", новое видео группы YASHIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Redact (Flood)", выходящего весной на Good Fight Music:
"Redact (Flood)"
"Writhe (Embrace)"
"Raze (Deject)"
"Shrine (Contra)"
"Surmise (Descend)"
"Ignis (Ascend)"
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