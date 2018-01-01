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*Yashira*



8 фев 2018 : 		 Новое видео YASHIRA

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|||| 8 фев 2018

Новое видео YASHIRA

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""Redact (Flood)"", новое видео группы YASHIRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Redact (Flood)", выходящего весной на Good Fight Music:

"Redact (Flood)"
"Writhe (Embrace)"
"Raze (Deject)"
"Shrine (Contra)"
"Surmise (Descend)"
"Ignis (Ascend)"

YASHIRA Signs With Good Fight Music; "Recact (Flood)" Music Video Streaming





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