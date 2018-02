8 фев 2018



Обложка и трек-лист нового альбома MEMORAIN MEMORAIN опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Nous Of Time", выход которого запланирован на EMP Lable Group/Ellefson Music Productions/SPV:



"Vultures"

"Ashes Of Faith"

"Nous Of Time"

"Prisoner Of Fate"

"Last Hope"

"Veil Of Lies"

"Feeding Your Fears"

"Human"

"Foundation Of Discord"

"This Means War"

