9 фев 2018



Новая песня STRYPER "Take It To The Cross", новая песня группы STRYPER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "God Damn Evil", выход которого запланирован на 20 апреля на Frontiers Music Srl:



01. Take It To The Cross

02. Sorry

03. Lost

04. God Damn Evil

05. You Don't Even Know Me

06. The Valley

07. Sea Of Thieves

08. Beautiful

09. Can't Live Without Your Love

10. Own Up

11. The Devil Doesn't Live Here









STRYPER will return to the road this year, kicking off the "God Damn Evil" world tour in Milan, Italy on April 28 at the Frontiers Rock Festival.









