9 фев 2018



Песня CHRIS CORNELL в новом альбоме "Johnny Cash: Forever Words" Legacy Recordings шестого апреля выпустят альбом "Johnny Cash: Forever Words", подборку песен, созданных на основе неизвестной до этого момента лирике Джонни Кэша. "Johnny Cash: Forever Words" будет доступен на CD, двойном виниле и в цифровом виде. Трейлер доступен ниже.



Трек-лист:



01. "Forever/I Still Miss Someone" - Kris Kristofferson and Willie Nelson

02. "To June This Morning" - Ruston Kelly and Kacey Musgraves

03. "Gold All Over The Ground" - Brad Paisley

04. "You Never Knew My Mind" - Chris Cornell

05. "The Captain's Daughter" - Alison Krauss and Union Station

06. "Jellico Coal Man" - T. Bone Burnett

07. "The Walking Wounded" - Rosanne Cash

08. "Them Double Blues" - John Mellencamp

09. "Body On Body" - Jewel

10. "I'll Still Love You" - Elvis Costello

11. "June's Sundown" - Carlene Carter

12. "He Bore It All" - Daily and Vincent

13. "Chinky Pin Hill" - I'm With Her

14. "Goin', Goin', Gone" - Robert Glasper featuring Ro James, and Anu Sun

15. "What Would I Dreamer Do?" - The Jayhawks

16. "Spirit Rider" - Jamey Johnson















+0 -2









просмотров: 401