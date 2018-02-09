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9 фев 2018
Умер барабанщик MR. BIG
Пэт Торпи, барабанщик и основатель MR. BIG, скончался седьмого февраля в возрасте 64 лет от осложнений при болезни Паркинсона.
Billy Sheehan: «Пэт Тропи был моим ближайшим другом в музыке более чем тридцать лет. Он ушел вчера из-за осложнений при болезни Паркинсона. Он был одним из лучших людей с кем свела меня жизнь и для меня было честью работать с ним рука об руку. Мы все в MR. BIG не испытывали к нему ничего кроме невероятного уважения и восхищения. Он был любим всеми, кто его встречал. И он определенно был одним из лучших барабанщиков в мире.
Пожалуйста, помолитесь за его прекрасную жену и замечательного сына.
Я люблю тебя, Пэт. Ты сделал мир более приятным местом. Мы все будет по тебе скучать и никогда тебя не забудем. Покойся с миром, мой брат».
Richie Kotzen: «Очень печально узнать о кончине моего друга и бывшего коллеги по группе Пэта Торпи. Мы много лет провели вместе в гастролях по миру, создания музыки, семейных праздниках и даже вместе перестроили дом. Чувство юмора, улыбка и остроумие освещало каждую комнату в которую он входил.
Я благодарен жизни за то, что ты был столь важным для меня другом и тому влиянию, которую ты оказал на меня. Не выразить словами, как тебя будет не хватать. Со слезами на глазах и любовью в сердце... покойся с миром, мой друг»
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Benji Marshall
hellrider88
Hellg
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