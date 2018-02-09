9 фев 2018



Умер барабанщик MR. BIG Пэт Торпи, барабанщик и основатель MR. BIG, скончался седьмого февраля в возрасте 64 лет от осложнений при болезни Паркинсона.



Billy Sheehan: «Пэт Тропи был моим ближайшим другом в музыке более чем тридцать лет. Он ушел вчера из-за осложнений при болезни Паркинсона. Он был одним из лучших людей с кем свела меня жизнь и для меня было честью работать с ним рука об руку. Мы все в MR. BIG не испытывали к нему ничего кроме невероятного уважения и восхищения. Он был любим всеми, кто его встречал. И он определенно был одним из лучших барабанщиков в мире.



Пожалуйста, помолитесь за его прекрасную жену и замечательного сына.



Я люблю тебя, Пэт. Ты сделал мир более приятным местом. Мы все будет по тебе скучать и никогда тебя не забудем. Покойся с миром, мой брат».



Richie Kotzen: «Очень печально узнать о кончине моего друга и бывшего коллеги по группе Пэта Торпи. Мы много лет провели вместе в гастролях по миру, создания музыки, семейных праздниках и даже вместе перестроили дом. Чувство юмора, улыбка и остроумие освещало каждую комнату в которую он входил.



Я благодарен жизни за то, что ты был столь важным для меня другом и тому влиянию, которую ты оказал на меня. Не выразить словами, как тебя будет не хватать. Со слезами на глазах и любовью в сердце... покойся с миром, мой друг»









It's with great sorrow that our beloved Pat has passed away due to complications of Parkinson's disease on 2/7, aged 58. Family and friends request privacy on this sad time and our hearts and condolences go with them. We'll miss you Pat Torpey, the man, the legend, for always 💔 pic.twitter.com/0XDW1jidtH — Mr. Big (band) (@MrBig_band) February 9, 2018









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