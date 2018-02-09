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*Mr. Big*



9 фев 2018 : 		 Умер барабанщик MR. BIG

28 дек 2017 : 		 MR. BIG в Маниле

15 июл 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

1 июл 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

16 июн 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

14 июн 2017 : 		 Выход нового альбома MR. BIG отложен

12 июн 2017 : 		 Акустика от MR. BIG

5 июн 2017 : 		 Новое видео MR. BIG

2 июн 2017 : 		 Рассказ о создании новой песни MR. BIG

22 май 2017 : 		 Новая песня MR. BIG

9 май 2017 : 		 Обложка и трек лист нового альбома MR. BIG

20 апр 2017 : 		 У MR. BIG уже готовы шесть новых песен

18 апр 2017 : 		 Новый альбом MR. BIG появится осенью

16 сен 2016 : 		 MR. BIG собирают идеи для нового альбома

6 июл 2015 : 		 LITA FORD и MR. BIG исполнили "Close My Eyes Forever"

23 мар 2015 : 		 Видео с выступления вокалиста MR. BIG в рамках Rock Meets Classic

9 дек 2014 : 		 MATT STARR продолжит выступление с MR. BIG

29 окт 2014 : 		 Виниловая версия последнего альбома MR. BIG выйдет в январе

28 сен 2014 : 		 Акустика от вокалиста MR. BIG

24 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

10 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

3 сен 2014 : 		 Новая песня MR. BIG

28 авг 2014 : 		 MR. BIG нашли барабанщика для тура

11 авг 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома MR. BIG

25 июл 2014 : 		 У барабанщика MR. BIG обнаружена болезнь Паркинсона

26 июн 2014 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в сентябре

9 янв 2012 : 		 Видео с выступления MR. BIG

23 дек 2011 : 		 MR. BIG выпустят акустический концертный альбом

22 ноя 2011 : 		 Бокс-сет от MR. BIG выйдет в январе

2 авг 2011 : 		 Кавер-версия DEEP PURPE от MR. BIG

14 июл 2011 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 дек 2010 : 		 Семплы с нового альбома MR. BIG

11 дек 2010 : 		 Акустическая версия новой песни MR. BIG

27 ноя 2010 : 		 Новое видео MR. BIG

19 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома MR. BIG

20 окт 2010 : 		 Новый альбом MR. BIG выйдет в январе

25 сен 2010 : 		 MR. BIG начали работу над новым альбомом

4 сен 2009 : 		 Объявлена дата выхода нового концертного альбома MR. BIG

26 авг 2009 : 		 Превью нового DVD MR. BIG

15 май 2008 : 		 MR. BIG «почти воссоединились»

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|||| 9 фев 2018

Умер барабанщик MR. BIG

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Пэт Торпи, барабанщик и основатель MR. BIG, скончался седьмого февраля в возрасте 64 лет от осложнений при болезни Паркинсона.

Billy Sheehan: «Пэт Тропи был моим ближайшим другом в музыке более чем тридцать лет. Он ушел вчера из-за осложнений при болезни Паркинсона. Он был одним из лучших людей с кем свела меня жизнь и для меня было честью работать с ним рука об руку. Мы все в MR. BIG не испытывали к нему ничего кроме невероятного уважения и восхищения. Он был любим всеми, кто его встречал. И он определенно был одним из лучших барабанщиков в мире.

Пожалуйста, помолитесь за его прекрасную жену и замечательного сына.

Я люблю тебя, Пэт. Ты сделал мир более приятным местом. Мы все будет по тебе скучать и никогда тебя не забудем. Покойся с миром, мой брат».

Richie Kotzen: «Очень печально узнать о кончине моего друга и бывшего коллеги по группе Пэта Торпи. Мы много лет провели вместе в гастролях по миру, создания музыки, семейных праздниках и даже вместе перестроили дом. Чувство юмора, улыбка и остроумие освещало каждую комнату в которую он входил.

Я благодарен жизни за то, что ты был столь важным для меня другом и тому влиянию, которую ты оказал на меня. Не выразить словами, как тебя будет не хватать. Со слезами на глазах и любовью в сердце... покойся с миром, мой друг»



MR. BIG Drummer PAT TORPEY Dies At 64






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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Benji Marshall
9 фев 2018, 19:13		шикарный был ударник, составлявший вместе с Билли Шихэном лучшую ритм-секцию в хард-роке 80-х... искренне опечален... R.I.P.

hellrider88
9 фев 2018, 21:06		Вот черт, а я не знал о его болезни и думал он угарает просто в клипе "Everybody Needs A Little Trouble"...R.I.P.

Hellg
9 фев 2018, 23:03		Мне казалось, что они совсем недавно были такими молодыми... Очень жаль( Светлая память.


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