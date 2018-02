9 фев 2018



Гитарист DEFTONES на новом альбоме WILL HAVEN WILL HAVEN выпустят новую работу, получившую название "Muerte", 23 марта на Minus Head Records:



01. Hewed With the Brand

02. Winds of Change

03. Kinney

04. The Son

05. 43

06. No Escape (feat. Mike Scheidt of YOB)

07. Unit K

08. Ladwig No. 949

09. Bootstraps

10. Now in the Ashes

11. El Sol (feat. Stephen Carpenter)















+0 -2









просмотров: 355