DAVE отказал Lars'y, и концертов «Большой четвёрки» больше не будет? Лидер MEGADETH Dave Mustaine в очередной раз прокомментировал ситуацию с демо "No Life 'Til Leather", которая была выпущена ограниченным тиражом ко дню музыкального магазина в апреле 2015 года, а её источником стал экземпляр из личной коллекции Lars'a Ulrich'a. Тогда группа обещала издать расширенную версию на CD, виниле и в виде коллекционного варианта.



В ноябре Mustaine рассказал, что двумя годами ранее говорил с James'ом об официальном релизе "No Life Till Leather" с «27 треками, фото и всем таким», но, как он говорит, «всё накрылось медным тазом, так как Lars хотел кредиты на две песни, для которых каждую строчку и каждую ноту придумал я. У меня есть переписка, и я отказался».



В Твиттере у Dave'a спросили, стали ли разногласия между изданием демо причиной, по которой больше нет шоу «Большой четвёрки»:



«Кто ж знает. Я не отдал права на песни Lars'y, которые я написал в PANIC».



В 2016 году Lars сказал, что «проблемы легального характера не позволили реализовать идею. И после нескольких ходов в процессе решения проблемы он и James пришли с соглашению, что овчинка выделки не стоит". Однако в детали вдаваться не стал.



В другом интервью того же года Lars сохранял оптимизм по поводу возможности выпуска полной версии и сказал, что, может, через год или два всё всё-таки будет выпущено.



Трек-лист "No Life 'Til Leather":



01. Hit The Lights

02. The Mechanix

03. Motorbreath

04. Seek & Destroy

05. Metal Militia

06. Jump In The Fire

07. Phantom Lord



Музыканты, принимавшие участие в записи "No Life 'Til Leather":



James Hetfield — вокал, ритм-гитара;

Lars Ulrich — барабаны;

Dave Mustaine — соло-гитара;

Ron McGovney — бас.

















