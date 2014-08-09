9 фев 2018



Отец Клиффа о дне памяти сына Отец Клиффа Бёртона отреагировал на известие о том, что десятое февраля названо днем его сына, которому могло бы исполнится 56 лет:



«Я ни секунды не сомневаюсь в том, что если бы Клифф был жив, он бы расплылся в улыбке от такого известия. Десятое февраля для меня всегда было особым днем и я очень рад, что сейчас смогу разделить его со всеми в Castro Valley!»

















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